بريطانيا تؤكد دعمها المستمر للتنسيق بين الأمم المتحدة والجامعة العربية بشأن قضايا السلام

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أكدت المملكة المتحدة دعمها المستمر للتنسيق ما بين الأمم المتحدة والجامعة العربية بشأن قضايا السلام والأمن الدوليين.



جاء ذلك خلال كلمة للسفير جيمس كاريوكي، نائب المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، فى جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى الخاصة بالتعاون بين الجامعة العربية ومجلس الأمن، بحسب بيان أصدرته الحكومة البريطانية اليوم /الخميس/.

وشدد كاريوكي، فى كلمته، على أهمية الجامعة العربية كشريك ذى قيمة فى المنطقة، فهى التى استخدمت صوتها باستمرار للدعوة إلى خفض التصعيد والتقدم نحو السلام، ويشمل ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار وتخفيف معاناة المواطنين فى غزة على مدار الأشهر الخمسة عشر الماضية.



وقال: إنه من الضرورى ضمان استمرار وقف إطلاق النار ووجود انتقال سلس إلى المرحلة الثانية، مؤكدا ضرورة أن نشهد زيادة فورية فى المساعدات إلى غزة وفقا لشروط الاتفاق وأن تضمن إسرائيل توفير المساعدات الإنسانية الكافية بعد تنفيذ تشريع الأونروا فى 30 يناير، وفقا لالتزاماتها كقوة احتلال.



وأضاف كاريوكي، أن وقف إطلاق النار يوفر فرصة يجب أن نغتنمها لمواصلة السلام الدائم الذى يوفر مسارا موثوقا به نحو حل الدولتين.



وفى ما يتعلق بلبنان، قال السفير البريطاني: إن الاتفاق بين إسرائيل وحزب الله خطوة أولى نحو حل سياسى طويل الأمد، داعيا الأطراف إلى الوفاء بالالتزامات بموجب هذا الاتفاق وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701، مؤكدا أن المملكة المتحدة ستواصل دعم التنسيق بين الأمم المتحدة والجامعة العربية الأمر الذى يمكن أن يقدم مساهمة كبيرة فى معالجة التحديات الإقليمية والأمنية والتنموية والمناخية.