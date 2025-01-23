اليوم السابع: تشكيل لجان استشارية للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " تشكيل لجان استشارية للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص.. «مدبولى»: تضم الاقتصاد وتنمية الصادرات وريادة الأعمال وتطوير السياحة والشؤون السياسية والتنمية العمرانية وتصدير العقار".

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