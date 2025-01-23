اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 يناير 2025 11:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم السابع: تشكيل لجان استشارية للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص

الخميس، 23 يناير 2025 07:31 م
اليوم السابع: تشكيل لجان استشارية للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص اليوم السابع غدا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " تشكيل لجان استشارية للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص.. «مدبولى»: تضم الاقتصاد وتنمية الصادرات وريادة الأعمال وتطوير السياحة والشؤون السياسية والتنمية العمرانية وتصدير العقار".

اقرأ فى العدد أيضا..

- ترفيع العلاقات بين القاهرة ومقديشو إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.. الرئيس السيسى يبحث مع نظيره الصومالى قضايا القرن الأفريقى وأمن البحر الأحمر.. ويؤكد: أمن الصومال جزء لا يتجزأ من أمننا القومى.. د. حسن شيخ محمود: محادثاتى مع الرئيس السيسى «مثمرة» وشراكتنا لا تضر بسيادة الدول.. والعلاقة تاريخية بين البلدين وقائمة على الاحترام.
 

- الشرطة درع الوطن لحفظ الاستقرار

- وصول الحفار لحقل «ظهر» آخر يناير لاستئناف عمليات الحفر.. مدبولى يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة «إينى» الإيطالية على هامش فعاليات منتدى دافوس
 

- «المالية»: «التصنيع والسياحة التكنولوجيا» تقود النمو

- صياد ألمانيا يكتب التاريخ.. مانشستر سيتى يؤكد انفراد «اليوم السابع» ويعلن ضم عمر مرموش
 

- «القاهرة الدولى للكتاب» فى دورته الـ56 يفتح أبوابه للجمهور اليوم

p
p

 







مشاركة

اليوم السابع المطبوع

اليوم السابع

اخبار اليوم السابع

السيسي

عبد الفتاح السيسى

أخبار مصر

مصر اليوم

اخبار السيسى

أخبار عاجلة

دعم فلسطين






الرجوع الى أعلى الصفحة