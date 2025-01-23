النيابة العامة تجرى تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل.. صور

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

فى إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقى، بالتفتيش الدورى على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف النائب العام يوم الثلاثاء الموافق الحادى والعشرين من شهر يناير الجارى، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل".

وانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التى كفلها الدستور والقانون.

هذا، وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبى الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم فى تلقى الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المركز الطبى، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، والمبنى التعليمى، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.

وفى ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.

وستوالى النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها فى صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها فى الإشراف على الأماكن التى تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.



اعضاء النيابة العامة بمركز الاصلاح والتأهيل



الرقابة على مستشفيات مراكز الاصلاح والتأهيل



النيابة العامة فى مكتبة مركز الاصلاح والتأهيل



انشطة النزلاء داخل مركز الاصلاح والتأهيل



جانب من الزيارة للمركز



جانب من تصنيع النزلاء



مركز إصلاح وتاهيل ابو زعبل



زيارة اليوم



سؤال النزلاء عن أحوالهم



ممثل النيابة داخل مركز الاصلاح