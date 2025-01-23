المفتى يستقبل وزير الثقافة فى جناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة للكتاب

كتب لؤى على

شارك الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، رئيسُ الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، صباحَ اليوم في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين؛ حيث قام الدكتور أحمد هنو- وزير الثقافة بافتتاح المعرض المقام بمركز المعارض بالتجمع الخامس.

كما استقبل الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، في جناح دار الإفتاء بالمعرض؛ حيث استعرض المفتي مع وزير الثقافة والضيوف جناحَ دار الإفتاء بالمعرض، وتشارك دار الإفتاء هذا العام بقوَّة من خلال عدد كبير من الإصدارات، بالإضافة إلى قاعة الندوات التي ستشهد هذا العام عددًا كبيرًا من الندوات واللقاءات المهمة والمتنوعة يشارك فيها عدد من العلماء والمتخصصين وأعلام الفكر والثقافة.

كما استعرض مع الضيوف سيرةَ الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق وهو شخصية دار الإفتاء في المعرض لهذا العام، وذلك من خلال الفيلم الذي أعدَّتْه دار الإفتاء عن سيرته ومؤلفاته وجوانب من حياته.

وقد صاحب وزير الثقافة خلال هذه الجولة كل من: الدكتور أسامة السيد الأزهري- وزير الأوقاف، و الدكتور محمد الضويني- وكيل الأزهر الشريف، و المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور عبد الله الحراصي وزير الإعلام بسلطنة عُمان، ومعالي الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب.