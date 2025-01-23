السبت إجازة للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص.. تفاصيل

كتبت هند مختار – آية دعبس

احتفالا بعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة الـ73، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم السبت الموافق 25 من شهر يناير عام 2025 ميلادية إجازة رسمية، ونص قرار الوزراء أن الاجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات (إن وجدت) وفقا للمواعيد المُقررة من قبل السلطة المختصة.

كما أعلنت وزارة العمل، أن يوم السبت المُقبل الموافق 25 يناير 2025 ، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2025، وقد أصدرت الوزراة كتابا دوريا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ أحكام هذا الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج .

وأكد الكتاب الدورى، على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.