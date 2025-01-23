إزالة 6 آلاف و187 حالة تعدٍ وبناء مخالف بمحافظة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالالات عقب صدور قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 وحتى الآن بلغ 6 آلاف و187 حالة تعدٍ، تضمنت إزالة 401 حالة مبانى مخالفة، 1396 حالة متغير مكانى، 4390 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية، يأتى هذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية للحفاظ على أراضى الدولة والأراضى الزراعية وإزالة أى تعديات عليها.

وأضاف المحافظ أنه تم اليوم تنفيذ إزالات فورية لـ31 حالة تعدٍ بنطاق المحافظة تنوعت بين، إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة إجمالية 290 م2 بمراكز قويسنا وشبين الكوم وتلا، وتنفيذ إزالة فورية لحالة متغير مكانى عبارة عن حوائط حاملة بالدور الرابع علوى بناحية بركة السبع على مساحة 100 م2، وكذا إزالة 4 حالات تعدٍ بناء بدون ترخيص على مساحة إجمالية 355 م2 بنطاق أحياء شرق وغرب شبين الكوم، وإزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بمراكز أشمون والشهداء على مساحة 480 م2، وإزالة حالة تعدٍ على أملاك الدولة بناحية كفر القرنين على مساحة 130 م2.



وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الزراعة والجهات الأمنية بالمتابعة المستمرة لمنع أية تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذ الإزالات المخالفة فى المهد واستمرار اتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين، مؤكدًا على أننا مستمرون فى التصدى بكل حسم للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص للحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون.