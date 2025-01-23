أكثر من 5.6 ملايين مصلٍ فى المسجد النبوى

إيمان حنا

استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي 5.653.395 مصليًا، وسط خدمات متكاملة وفرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوى؛ لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.وفق واس.

وأوضحت الهيئة، في تقرير إحصائى عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الأسبوع الماضى، بأن 390 ألف شخص تقريبًا أدوا الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة فى تنظيم الحشود وفق مواعيد الزيارة.

وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي أن 959 مستفيدًا من جنسيات مختلفة استفادوا من خدمات التواصل بعدة لغات، فيما شملت الخدمات الميدانية أعمال التعقيم والتطهير التي بلغت كميتها 24.053 لترًا.

كما بلغت كمية مياه زمزم التى تم استهلاكها فى أرجاء المسجد خلال الأسبوع الماضي 350 طنًا من المياه، فيما رفعت كوادر المختبر بإدارة السقيا 48 عينة من مصادر المياه لفحصها وتحليلها، إضافةً إلى توزيع 167.382 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوى.