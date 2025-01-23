أكاديمية الفنون تشارك بأحدث إصداراتها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

كتب: أحمد جمال الدين

فى إطار أنشطة وزارة الثقافة التى تعمل على تعزيز الحوار الثقافى بين الشعوب تشارك أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورغادة جبارة فى فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى تقام فى الفترة من 23 يناير وحتى 5 فبراير 2025 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتشارك الأكاديمية هذا العام بباقة من اهم واحدث إصداراتها منها نظريات الموسيقى الاساسية وتطبيقاتها للدكتورة نعيمة صادق - تقنيات السينما المجسمة والعوالم الافتراضية للدكتورة صفاء زهير - الأسلوب الحديث فى العزف على ألة الناى للدكتور عاطف أمام - ما بعد الدرامية قراءة فى مسرح كين للدكتورة ياسمين عبد الحسيب - التجريب فى مسرح الطفل والشباب المعاصر للدكتور محمد عبد المعطى - العلامة عبر العصور للدكتورة ايناس حسنى – الصمت والخطر ولحظات اخرى للدكتور عصام عبد العزيز – 75 قصة قصيرة للاطفال ترجمة الدكتور محمد شيحة – سيرة درامية فاتن حمامة للكاتب ماهر زهدى – اطفال العمرانية يعانقون هاملت للدكتور فوزى الشامى وغيرها من الكتب المتخصصة.

ومن جانبها قالت غادة جبارة، أن معرض القاهرة الدولى للكتاب والذى يقام هذا العام تحت شعار "اقرأ.... فى البدء كان الكلمة" هو الحدث الثقافى الأبرز الذى ينتظره القراء والكتاب كل عام بكل ما يحمله من زخم ثقافى وفعاليات فنية واضافت ان اصدارات الاكاديمية المتخصصه فى مختلف المجالات الفنيه سوف تكون متوفرة فى صالة 1 جناح B6 بخصم 50%.



ركن أكاديمية الفنون



موسيقى دراما الشاشات



العلامة عبر العصور



التجريب فى مسرح الطفل



فاتن حمامة



ما بعد الدرامية



تقنيات السينما المجسمة



نظريات الموسيقى الأساسية