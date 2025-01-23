أفضل المشروبات لصحة المثانة فى الشتاء

كتبت مروة محمود الياس

الجهاز البولي وصحة المثانة يجب الاهتمام بهما جديا، خاصة في فصل الشتاء الذي تزيد في فرص الإصابة بسلس البول وزياده مرات التبول وغيرها من المشكلات.

وفقا لتقرير نشر في موقع harttman direct، فإن هناك مجموعة من المشروبات تعد صديقة للمثانة ويجب الالتزام بها، والحفاظ عليها والبعد عن المشروبات غير الصحية.

مشروبات لصحة المثانة

- لابد منه الاهتمام بشرب كميات كبيرة من السوائل لإدارة السلس البولي وإدارة مشكلات المثانة المختلفة، وللوقاية من تهيج المثانة.

- شاي الأعشاب من أنواع الشاي الهامة الضرورية التي يمكن من خلالها تنظيف مثانتك خاصة الخالية من الكافيين، فهذه المشروبات تساعد على تنظيم البول وتحسين صحة، ومن أنواع الشاي الصحية، شاي النعناع، شاي البابونج.



- إذا كنت من محبي الشاي والقهوة فحاول تناولها منزوعة الكافيين وذلك لأن شرب هذه النوعية من المشروبات الغنية بالكافيين، تزيد رغبتك في التبول كثيرا خاصة في فصل الشتاء، فيجب أن تختار بدائل منزوعة الكافيين.

-الشاي الأخضر أحد أهم أنواع الشاي الصحية الغنية بمضادات الأكسدة التي تحافظ على الجسم وصحته والمثانة بشكل خاص، يجب شرب االشاي الأخضر بإعتدال إذا كنت تريد أن تحصل على الفائدة التامة منه لأن بعض المكملات الغذائية الموجودة في هذا النوع من الشاي، تقي من الإصابة من التهابات المسالك البولية والتهابات المثانة.

مشروبات ابتعد عنها إذا كنت تعاني من مشكلات المثانة

- ابتعد عن تناول مشروب الشيكولاتة الساخنة.

- ابتعد عن الإفراط في تناول منتجات الالبان ومشروبات غنيه باللبن.

- ابتعد عن الحمضيات بأنواعها.

- تجنب تناول الطماطم.

- تجنب تناول العسل بإفراط.

ونصح التقرير بضرورة العرض على الطبيب المختص إذا كانت أعراض المثانة حادة ومرضية وليست عرضية، مثل الاحتباس البولي والسلس البولي وغيرها من المشكلات، فالأدوية في العلاجية بجانب المشروبات سالفة الذكر الصحية تساعد بشكل كبير على إيقاف مشكلات المثانة وتفاقمها سريعا.