مصر دولة كبيرة محدش يقدر يهددها.. غدا في اليوم السابع

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " مصر دولة كبيرة محدش يقدر يهددها.. الرئيس السيسى يشهد الاحتفال بعيد الشرطة.. ويؤكد: لن ننسى شهداءنا.. وأبناء الشهداء وأسرهم جزء من عائلتى الكبيرة.. وبلادنا ستظل فى مأمن بفضل الله وبالجهود الدؤوبة للقوات املسلحة والشرطة.. نعيش فى سلام وأمان بفضل تضحيات الشهداء والمصابين.. جيشنا وشرطتنا ملك مصر مش حد تانى.. وسندفع بمنتهى القوة فى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة بالكامل".

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