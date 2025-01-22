اليوم السابع
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في تعاملات الصباح.. أسعار الدولار والعملات الأربعاء 22-1- 2025 أمام الجنيه

الأربعاء، 22 يناير 2025 10:35 ص
في تعاملات الصباح.. أسعار الدولار والعملات الأربعاء 22-1- 2025 أمام الجنيه اسعار الدولار
كتب محمد أسعد

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في تعاملات الصباح، ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، اليوم الأربعاء   22-1-2025.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار اليوم

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.22 جنيه للشراء.

52.53 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

61.88 جنيه للشراء.

62.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

162.25 جنيه للشراء.

163.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

13.35 جنيه للشراء.

13.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.66 جنيه للشراء.

13.70 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.75 جنيه للشراء.

13.81 جنيه للبيع.

 







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