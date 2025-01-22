عيد الشرطة الـ73.. الرئيس السيسى: مصر دولة كبيرة ماحدش يقدر يهددها (إنفوجراف)

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء في احتفالات عيد الشرطة، حيث قام بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ثم رأس الرئيس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وحضر الاحتفال السنوي الذي تنظمه وزارة الداخلية بهذه المناسبة، ومنح الرئيس السيسى الأوسمة لعدد من أسر شهداء الشرطة والأنواط لعدد من الضباط المكرمين.
الرئيس السيسى
وفى كلمته بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة المصرية، توجه الرئيس السيسى بأسمى كلمات التهنئة للشرطة، نساء ورجالا الذين يقفون دوما، فى طليعة صفوف الجبهة الداخلية، مدافعين عن أمن واستقرار وطننا الحبيب، ويشكلون درعا حصينا، أمام كل التهديدات والمخاطر الأمنية، التى تستهدف أرض مصر الطاهرة وشعبها الأصيل.
وأضاف الرئيس السيسى:" فى هذه المناسبة الجليلة، نقدم تحية رفيعة، لشهداء الشرطة المصرية، الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن، وبرهنوا بدمائهم الزكية، على شجاعتهم وإقدامهم فى مواجهة الأعداء والإرهابيين، أعداء الوطن والدين، وهذا النموذج المشرف من الأبطال، يبث فى نفوسنا على الدوام، شعور الفخر والاعتزاز وعلى أساسه، تقف الدولة المصرية، بكل مؤسساتها بجانب أسر أبطالنا".
أتوجه بالتحية لأعضاء الشرطة المدافعين عن وطننا ويشكلون درعا حصينا
مصر ستظل فخورة بعملكم فى حفظ الأمن والأمان، وكفالة سيادة القانون، لكل من يعيش على أرض مصربفضل الله وعزه وقوته ماحدش يقدر يقرب من البلد
أى محاولات لنشر الفتنة أو الشائعات ستبوء بالفشلالدولة المصرية تسير فى الطريق الصحيح رغم التحديات
مصر ستظل بمأمن من الاضطرابات بفضل الجيش والشرطةمصر تستضيف أكثر من 9 ملايين ضيف
يعتبر اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة شاهدا حيا على هذه الجهود الدؤوبة والمساعى المستمرة التى تبذلها مصرمصر ترفض تهجير الفلسطينيين بشكل قاطع حفاظا على القضية ذاتها
أعتبر أبناء شهداء الشرطة وأسرهم جزءا من أسرتىيجب ألا ننسى شهداءنا وأسرهم وأبناءهم
لا نعتدى ولا نتآمر على أحدنبنى ونعمر داخل بلدنا وماحدش هيقدر يمسكم
المصالح والمؤامرات على الدول لا تنتهى وعلينا الوعى والانتباهكلما زادت الشائعات والأكاذيب كلما زاد الاستهداف للدولة
مصر دولة كبيرة ونراجع الاستعدادات والخطط علشان خاطر بلدنامصر دولة كبيرة ماحدش يقدر يهددها
مهما عملنا مش هنقدر نعوض أى شهيد أو مصابالتطرف لن يجد فى مصر بيئة حاضنة له أو متهاونة معه
شعبنا يعتز بوسطيته وهويته ويرفض التطرفأؤكد استمرار عزيمتنا للتغلب على كل التحديات لتوفير الحياة الكريمة لمواطنينا
نسعى بجدية لإجراء المزيد من الخطوات المتتابعة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى