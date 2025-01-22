اليوم السابع
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سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-1-2025

الأربعاء، 22 يناير 2025 01:00 ص
سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-1-2025 الذهب
كتب إسلام سعيد

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شهد سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 22 يناير 2025 في الأسواق استقرار ملحوظ، عقب ارتفاع ملحوظ وجماعي في سعر الذهب أمس بحوالي عشرون جنيها

 

أسعار الذهب في مصر


عيار 24 يسجل 4325 جنيها.

عيار 21 يسجل 3785 جنيها.

عيار 18 يسجل 3245 جنيها.

الجنيه الذهب 30280 جنيها


سجل الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات أمس ليسجل أعلى مستوى في 11 أسبوع وذلك بدعم من انخفاض كبير في مستويات الدولار الأمريكي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في خطاب تنصيبه.

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاعاً  خلال تداولات أمس في محاولة منه لتتبع حركة الذهب العالمي، ولكن التراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تسبب في الحد من ارتفاع السعر بشكل كبير لتستمر التحركات العرضية على المدى القصير.

ارتفاع سعر الذهب العالمي ليتخطى المستوى 2730 دولار للأونصة ولكنه تراجع سريعاً من أعلى مستوياته ليقوم بتجميع المزيد من الزخم لاختراق هذا المستوى واستكمال الارتفاع إلى المستوى التاريخي عند 2790 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:
 

حافظ الذهب المحلي عيار 21 على التداول فوق المستوى 3760 جنيه للجرام لتبقى التداولات عرضية تحت المستوى 3800 جنيه للجرام بسبب ضعف الزخم وعدم قدرة السعر للخروج من هذه المنطقة.

 







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