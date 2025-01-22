اليوم السابع
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الأربعاء، 22 يناير 2025 09:12 م
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سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 فى مصر وآخر تطورات سوق الصاغة الآن

الأربعاء، 22 يناير 2025 09:00 م
سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 فى مصر وآخر تطورات سوق الصاغة الآن أسعار الذهب اليوم فى مصر وآخر تطورات سوق الصاغة
كتب - إسلام سعيد

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ننشر سعر الذهب اليوم في مصر اليوم، وفق أحدث البيانات الواردة في سوق الذهب المحلي والعالمي، وتطورات حركة أعيرة الذهب 24 و 21 وعيار 18 والجنيه الذهب في أحدث سعر مسجل في السوق.

 

أسعار الذهب اليوم فى مصر

- عيار 24 يسجل 4331 جنيها.

- عيار 21 يسجل 3790 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3248 جنيها.

- عيار 14 يسجل 2526 جنيها.

- الجنيه الذهب 30320 جنيها.


استطاع الذهب العالمي أن يتخطى منطقة المستوى 2730 دولار للأونصة بعد أن ارتفع يوم أمس بنسبة 1.4% ويستكمل اليوم الارتفاع لليوم الثالث على التوالي مقترباً من أعلى مستوى تاريخي سجله خلال العام الماضي عند 2790 دولار للأونصة.

لا يزال هناك بعض عدم اليقين بشأن متى يريد ترامب تنفيذ سياساته على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، مما يتسبب في قدر كبير من عدم اليقين تجاه الدولار وهو المحفز الأساسي قصير الأجل الذي يقود النغمة الصعودية لسعر الذهب.







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