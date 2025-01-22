تراجع الأخضر.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-1-2025 فى البنوك المصرية

كتبت أسماء أمين

ننشر سعر الدولار خلال الساعات الاولى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22-1-2025 بالبنوك المصرية العامله فى السوق المصرى، وقد واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري، مسجلا فى البنك المركزي 50.22 جنيه للشراء، و50.35 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

ويقدم موقع اليوم السابع خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الإسلامى

50.28 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.