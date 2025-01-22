اليوم السابع
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تحديث لحظى.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-1-2025 فى البنوك المصرية

الأربعاء، 22 يناير 2025 02:00 ص
تحديث لحظى.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-1-2025 فى البنوك المصرية سعر الدولار اليوم الأربعاء
كتبت أسماء أمين

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يقدم موقع اليوم السابع خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العامله فى السوق المصري.

وننشر سعر الدولار خلال الساعات الاولى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22-1-2025 بالبنوك المصرية العامله فى السوق المصرى، وقد واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري، مسجلا فى البنك المركزي 50.22 جنيه للشراء، و50.35 للبيع، وسجل سعر الدولار  بالبنك الأهلى المصرى 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك مصر

50.25  جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.25  جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الاسلامى

50.28 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

 







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