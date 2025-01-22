الرئيس السيسي: نتحرك لبناء دولة حديثة وديمقراطية.. والبلد فى رقبتنا كلنا

إبراهيم حسان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تقترض لتعويض الفجوة، مردفا: "حد يقولى لو سمحتم لابد الدين أن يتوقف، حاضر وأنا نفسى والله، بس يتوقف إزاى؟ طب أنا لو خفضت ساعات تشغيل الكهرباء زى ما كنا بنخفضها كان الكلام ده بيعوضنا بحوالي 2 أو 3 مليارات دولار فى السنة زيادة لينا".

واستكمل الرئيس السيسي خلال مشاركته فى احتفالية الذكرى الـ73 لعيد الشرطة: "أنا ماعنديش مشكلة فى محطات الكهرباء ولا عندنا مشكلة فى شبكة النقل بتاعتها، المشكلة عندى عايز أوفر المادة المستخدمة.. الطاقة والمازوت، وعلشان نستخدمه محتاج 20 مليار دولار فى السنة.. طب أى مستثمر هيجى عندك وانت موقفك كده؟ فكان الإنفاق على البنية الأساسية أمر به أولويات وأسبقيات، الدولة اللي عايزه تبقى دولة أمر لابد منه، ولو قدرنا يبقى عندنا موارد دولارية تكفى إنفاق الدولة إحنا هنبقى في موضع جيد، وده تحدى كل الدول اللى زى حالاتنا".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الدول اللى بتقدر تخلى قدرتها على الإنفاق بالدولار أكتر من إمكانياتها بتعمل مشكلة، والدول اللى بتخلى إنفاقها من الدولار أقل من حجم الدولار لديها تقدر تبقى الأمور مستقرة، أنا مش بقلقكم.. هى الدنيا كده.. اختبارات مختلفة وتدافع بين الناس والدول.. ودول تطلع فوق ودول تنزل تحت.. ودى حكمة مانعرفهاش إحنا يعني".

ووجه رسالة للمصريين، قائلا: "ثقوا من حاجة.. إحنا بنسعى لإصلاح حقيقي ومصرين على إن كل قطاعات الدولة نتحرك فيها بشكل كويس لبناء دولة قادرة وحديثة إن شاء الله.. دولة ديمقراطية إن شاء الله، وإحنا بنعمل ده لازم نوعي نفسنا كويس جدا إن البلد مش رقبة واحد.. البلد في رقبتنا كلنا".