أمطار كثيفة تضرب دمياط وتحول مفاجئ فى حالة الطقس.. فيديو

دمياط - هيثم مراد

شهدت دمياط تساقط أمطار كثيفة على بعض مدن المحافظة، كما شهدت أيضا تحول مفاجئ في حالة الطقس، وانخفضت درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بصورة مفاجئة، بينما شهدت المحافظة أيضا سرعة في الرياح، وكذلك ارتفاع منسوب مياه نهر النيل.

على جانب آخر، أعلنت محافظة دمياط، عن وجود شبورة مائية كثيفة تصل إلي حد الضباب بالطرق الزراعية والسريعة وكذلك الطرق القريبة من المسطحات المائية، وحذرت محافظة دمياط في بيان لها من تجاوز السرعات المقررة أثناء القيادة وقت الشبورة، فضلا عن ضرورة التزام قائدي المركبات بتعليمات المرور لضمان تحقيق السلامة العامة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أيمن الشهابي على ضرورة التعامل الفوري مع تراكمات مياه الأمطار، مشيرا إلي تطبيق حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال نوات الامطار المحتملة، موجها بتكثيف حملات تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، وصيانة أعمدة الإنارة، إضافة إلي الدفع بمعدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار بصورة فورية.

ويتابع صيادي مدينة عزبة البرج تقلبات حالة الطقس، وتأثيرها على ارتفاع امواج البحر المتوسط، الأمر الذي قد يضطر البعض الي تعليق رحلات الصيد خال حدوث أية طوارئ جراء النوة، غير أن الأمور مازلت نسير بشكل طبيعي حتي الآن.