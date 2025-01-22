أبرز الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على نفقة فرش وغطاء.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء شلبى

تقدير النفقة وفقا للقانون يكون حسب حال الزوج يسرا عسرا، ويراعى فى تقدير النفقة بجانب حالة الزوج "حالة الأسعار ارتفاعا وانخفاضا"، حتى لا يصيب الزوجة والأبناء ضرر، وما يملكه من عقار أو منقول أو نقود أو أوراق مالية وغيرها، وما تدره هذه الأموال من دخل، وكذلك ما يتقاضاه الزوج من مرتبات وأجور سواء من (مهنة - حرفة - تجارة).

وخلال السطور التالية نتعرف على نفقة الفرش والغطاء وكيف تقدر وما هي المستندات اللازم تقديمها لمحكمة الأسرة.

- المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929م والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين.

- تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك، بما يقضى به الشرع وتعتبر نفقة الزوجية ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الأنفاق مع وجوبه ولا تسقط الا بالأداء أو الإبراء.

- النفقة ثمن لشراء الاحتياجات التى تلزم للزوجة والأطفال وتختلف مقدارها باختلاف الأسعار.

- قانونا الزوج ملزم بـ إطعام زوجته وكسوتها وإسكانها كما يجب عليه أن يحضر لها ما تنام عليه من فراش وغطاء وما تفرشه فى بيتها للقعود عليه وكل ما تحتاج إليه من حاجات المعيشة اللازمة.

- إذا امتنع الزوج عن احضار الفرش والغطاء للزوجة بعد أن بلى ما استعمل منه، كان لها ان تطلب من القاضى فرض بدل فرش وغطاء لها.

- يجب للصغير على أبيه فرشه وغطاؤه ولما كان الفرش والغطاء مما يبلى فإنه يلتزم بتجديده بدوام الاستعمال، ويجب للصغير الفرش والغطاء ولو كان رضيعاً.

- دعوى بدل الفرش والغطاء تختلف عن دعوى النفقة وتكون بطلب مستقل فى دعوى النفقة أو بدعوى مستقله وتفرض شهريا.

- بدل الفرش والغطاء يختلف عن النفقة، فهو مقابل ما يلتحفون به الزوجة أو الصغار فى السنة.

- لا يحق للزوجة المطالبة بنفقة زوجية عن مدة أكثر من عام، بينما تطلب نفقة الصغير عن أي مدة مهما كانت حتى ولو من تاريخ ميلاده.

- إذا لم يتم طلب فرض نفقة من مدة معينة فيحكم من تاريخ رفع الدعوى أو من تاريخ التسوية، وإذا طلب مدة سابقة تحال الدعوى للتحقيق لإثبات تاريخ الامتناع.

- دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة لا تؤثر على دعوى نفقة الزوجية ولا توقفها طالما أنه لم يفصل فيها.

- يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه من أموال الزوج وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما فى حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين فى حدود نسب معينة.

- الأوراق المطلوبة عند إقامة دعوى النفقة أصل وصورة من عقد الزواج وشهادة بدخل الزوج من مفردات المرتب، وصورة شهادة ميلاد الأبناء، وصورة بطاقة الرقم القومى للزوجة المدعية، وتصريح من المحكمة لاستبيان حقيقة أرصدة الزوج بالبنوك المصرية إذا كان للزوج أرصدة.