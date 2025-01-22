آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-1-2025.. واستقرار عيار 21

كتب حسام الشقويرى

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، حيث سجل عيار 21 استقرارا عند سعر 3790 جنيها خلال التعاملات المسائية.

تحديث أسعار الذهب في مصر:

- عيار 24 يسجل 4331 جنيها.

- عيار 21 يسجل 3790 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3248 جنيها.

- عيار 14 يسجل 2526 جنيها.

- الجنيه الذهب 30320 جنيها.

من المتوقع أن يستقر الذهب في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وتراجع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع بسبب التأثير السلبي لتقرير الوظائف الحكومي الأمريكي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي وجاء بأفضل من التوقعات بشكل كبير. بينما تركز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية.