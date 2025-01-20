وكيل تعليم كفر الشيخ: لم نتلق شكاوى في ثاني امتحانات الشهادة الإعدادية

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الإثنين، واطمأن على توفير كافة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب الامتحانات، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد جودة أن هناك تنسيق بين كافة الجهات من تربية وتعليم ومديرية الأمن والصحة والاسعاف، لمتابعة أعمال الامتحانات، أن 351 لجنة تابعة لـ 13 إدارة تعليمية، شهدت أداء 66 ألفا و200 طالبا وطالبة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بالإضافة إداء 500 طالب وطالبة بالإعدادية المهنية ثاني الامتحانات في مادتي العلوم كفترة أولى، والهندسة كفترة ثانية.

وأضاف جوده، ً أن غرفة العمليات لم تتلق أي مخالفات أو شكاوى من الطلاب أو من أولياء أمورهم، وجاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ومن المنهج الذي حددته الوزارة، مؤكداً أنه وجه بمنع دخول المحمول للجان، مؤكداً أن هناك تعليمات مشددة للملاحظين والمراقبين والطلاب بعدم اصطحابهم المحمول، إلا رئيس اللجنة ليتسنى له التواصل مع مدير الإدارة التعليمية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ورئيس لجنة الإدارة.