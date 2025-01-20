نتنياهو مهنئا ترامب: سنتمكن مرة أخرى من قيادة التحالف بين أمريكا وإسرائيل لآفاق جديدة

وكالات

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقال سنتمكن مرة أخرى من قيادة التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى آفاق جديدة.



وأضاف نتياهو أنا على ثقة أننا سنتمكن من هزيمة محور إيران الإرهابي وسيفتح عصر جديد من السلام والازدهار في المنطقة، مضيفا أتطلع إلى العمل معكم لإعادة الرهائن المتبقين وتدمير القدرات العسكرية لحماس وإنهاء حكمها في غزة.

أدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القسم رئيسا رقم 47 للولايات المتحدة الأمريكية فى حفل تنصيب داخل مبنى الكابيتول فى العاصمة واشنطن.

وأدلى ترامب اليمين الدستورية اليوم، واضعا يديه على نسختين من الإنجيل، إحداهما منحتها له والدته فى عام 1955.

وخلال المراسم قال الرئيس واضعا يده على (الكتاب المقدس): " أقسم (أو أقر) بأنني سوف أقوم بتنفيذ متطلبات منصب رئيس الولايات المتحدة بكل أمانة، وبكل ما أستطيع سأدافع وأحافظ وأحمي دستور الولايات المتحدة الأمريكية."

وأعلنت لجنة تنصيب ترامب أن الرئيس الأمريكي المنتخب سيؤدى القسم الدستورى رئيسا للولايات المتحدة واضحا يديه على نسختين من الإنجيل.

واستقبل الرئيس جو بايدن دونالد ترامب في البيت الأبيض قبل حفل تنصيبه. وصافح الرجلان بعضهما البعض والتقطا الصور مع زوجتيهما.

وانضم ترامب وزوجته ميلانيا إلى بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن لاحتساء الشاي قبل الذهاب إلى الكابيتول لحضور مراسم التنصيب.