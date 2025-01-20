نائب محافظ الإسماعيلية يبحث الأماكن المقترحة لإقامة ساحات انتظار المركبات

الإسماعيلية - صبرى غانم

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة تحصيل مقابل تحسين الطرق المحلية، ومناقشة الأماكن المقترحة من المراكز والمدن لإقامة ساحات انتظار المركبات داخل مراكز ومدن المحافظة، واستغلالها الاستغلال الأمثل، بشكل قانوني يضمن تعظيم الاستفادة المالية التي تعود على المحافظة والتنسيق مع إدارة مرور الإسماعيلية لتكثيف الحملات؛ لمنع عملية الانتظار الخاطئ على الطرق العامة، مما يتسبب في تشوية المظهر الحضاري وحوادث السيارات.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، المستشار القانوني للمحافظة، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، مدير عام الشئون القانونية، مدير لجنة تحصيل مقابل تحسين الطرق المحلية، مدير عام الحسابات الخاصة، ورؤساء مراكز ومدن الإسماعيلية، فايد، القنطرة غرب، القنطرة شرق، التل الكبير، القصاصين، أبوصوير، ورؤساء الأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، والجهات المعنية بالاجتماع.

واستعرض نائب المحافظ أعمال لجنة تحصيل مقابل تحسين الطرق المحلية، ومناقشة ما تم تنفيذه من إجراءات لتعظيم الاستفادة من دور اللجنة، علاوة على عرض ومناقشة المشكلات التي تواجه عمل اللجنة.

بجانب مناقشة آليات الاستفادة من الأماكن المقترحة سواء بطرح استغلالها أو بتشغيلها من خلال الوحدات المحلية مع التأكيد على إلزام من يؤجرون تلك الساحات بالعمل على نظافة المكان لتكون أماكن انتظار حضارية ومنع أي ظواهر عشوائية.