نائب الرئيس الصينى يلتقى بنائب ترامب وإيلون ماسك قبل التنصيب

كتبت ريم عبد الحميد

عقد نائب الرئيس الصينى اجتماعات مع نائب الرئيس الأمريكي المنتخب جيه دى فانس وقادة الأعمال الأمريكيين من بينهم إيلون ماسك، فى واشنطن عشية تنصيب ترامب، فى الوقت الذى تعالج فيه الدولتان توترت مستمرة تتعلق بالتجارة والتكنولوجيا.

وقالت وكالة أسوشيتبرس إن هان شينج، الذى سيكون مبعوثا للرئيس الصينى شى جين بينج فى حفل تنصيب ترامب، قد ناقش مع فانس عدد من الموضوعات من بينها الفنتانيل وتوازن التجارى والاستقرار الإقليمى، وفقا لفريق انتقال السلطة لترامب.

وشدد هان على المصالح المشتركة الممتدة والمجال الهائل للتعاون بين الولايات المتحدة والصين فى العلاقات التجارية والاقتصادية رغم بعض الخلافات والانقسامات، وفقا لبيان عن الاجتماع أصدرته وزارة الخارجية الصينية اليوم، الاثنين.

وكان ترامب قد هدد بفرض تعريفة جمركية وإجراءات أخرى ضد الصين فى فترته الرئاسية الثانية، بينما ألمح أيضا إلى السيل التي يمكن بها لواشنطن وبكين أن يتعاونا حول القضايا مثقل الصراعات الإقليمية والحد من تصدير المواد المستخدمة فى إنتاج الفنتانيل.

وكان ترامب قد دعا، فى خطوة غير تقليدية الرئيس الصينى لحضور حفل التنصيب. ووفقا للسجلات التاريخية للخارجية الامريكية، فلم يسبق أن قام رئيس دولة بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة وقت التنصيب.

ولن يحضر الرئيس الصينى الاحتفالات بشكل شخصى، لكنه أجر اتصالا تلفونيا بترامب يوم الجمعة ناقشا خلاله التجارة وتيك توك والفنتانيل.

وقد استعاد تطبيق التواصل الاجتماعى التي تملكه شركة بايت دانس الصينية خدماته فى الولايات المتحدة أمس الأحد، بعد ساعات من توقفه ردا على تطبيق حظر فيدرالى، والذى قال ترامب إنه سيصدر قرارا تنفيذيا بوقفه اليوم الاثنين.