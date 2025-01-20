مياه سوهاج: تأهيل وتدريب العاملين بالشركة لشغل الوظائف القيادية ضمن مبادرة بداية

سوهاج عمرو خلف

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج برنامج التعاقب الوظيفى لتدريب وتأهيل العاملين لشغل الوظائف القيادية والذى يشارك به 11 متدرب من القائمين بأعمال مدير عام ورئيس قطاع .

صرح بذلك محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قائلا: إن التدريب يضم ثلاثة حزم تدريبية تتناول مجموعة من المواد العلمية منها العملية الادارية ومهارات التفكير الابداعى وكيفية حل المشكلات والتخطيط الاستراتيجى وتقويم الأداء وادارة الضغوط ،فى اطار المبادرة الرئاسية "بداية" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى تستهدف التنمية الذاتية وبناء الكوادر.

وأشارت دعاء ناصر مدير الإدارة العامة للتدريب، إلى أن الدورات التدريبية تستمر حتى 6 فبراير 2025 وأنه عقب الانتهاء من البرامج التدريبية يقوم كل متدرب بإعداد مشروع متكامل حول كيفية تطوير العمل يتم تقييمه عن طريق نخبة من الأساتذة الجامعيين المتخصصين فى علوم الإدارة وذلك لاتمام واجتياز البرنامج التدريبى.