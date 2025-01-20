مشاهد رائعة لميدان الشهداء في الصباح وسط طقس شتوي دافئ ببورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، أجواء شتوية دافئة على غرار الطقس الربيعي الممتع مع سماء صافية وشمس مشرقة.

هذه الأجواء، دفعت الكثير من الأهالي إلى التنزه في الحدائق العامة والكورنيش للاستمتاع بجمال الطبيعة، وكان لميدان الشهداء وساحة الحمام نصيب كبير من هذه الحيوية.

في مشهد مميز يعكس جمال المدينة وهدوءها، اجتمع مئات الحمام في ساحة ميدان الشهداء، حيث اصطف الأهالي والزوار لإطعامه والاستمتاع بالمشهد الرائع لتطاير الحمام وسط الأجواء الدافئة.

ويعد هذا الميدان، الذي يُعتبر من معالم بورسعيد الشهيرة، مقصدًا دائمًا للزائرين للاستمتاع بسحر تجمع الحمام وهدوء الأجواء المحيطة.

وأفاد خبراء الأرصاد الجوية أن هذه الأجواء الدافئة تأتي نتيجة استقرار الكتل الهوائية المعتدلة، مع توقع استمرار الطقس المشمس خلال الأيام القادمة. ودعا مسؤولو الصحة المواطنين إلى الاستمتاع بالطقس مع توخي الحذر من أي تقلبات محتملة.

ويظل ميدان الشهداء، بساحته الواسعة وتجمع الحمام الذي يضفي رونقًا خاصًا عليه، من أبرز الوجهات التي تُظهر الطابع المميز لبورسعيد وأجوائها الساحرة.



ميدان الشهداء



الميدان في الصباح



النخيل في الميدان