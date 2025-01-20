مدير تعليم مطروح تتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمشاركة 12699 طالبا

مطروح – حسن مشالى

أجرت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة سير وانضباط امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، في يومها الثاني، في عدد من اللجان التابعة لإدارة مطروح التعليمية، من بين 123 لجنة على مستوى المحافظة مقيد فيها 12688 طالباً.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية، الامتحان في مادتى الهندسة وحساب المثلثات، فترة أولى لمدة ساعتين، واللغة الإنجليزية، فترة ثانية لمدة ساعتين.

وأكدت مدير تعليم مطروح، أن الامتحان جاء في مستوي الطالب المتوسط، ومطابق للوزن النسبي للورقة الامتحانية، وأشارت إلى استمرار الجولات الميدانية داخل لجان الامتحانات، في أرجاء المحافظة، للاطمئنان علي توافر كل الأجواء المناسبة، لأداء الطلاب الامتحان، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ووفق تكليفات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم.

أوضحت "فتحي"، أن المديرية استعدت لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، التي بدأت يوم السبت الماضي، بمشاركة 12699 طالبًا وطالبة، بالمرحلة الإعدادية، امتحاناتهم أمام 123 لجنة امتحانية، في مختلف الإدارات التعليمية وقطاع البنجر التعليمي.

وأضافت بأنه تم تشكيل غرفة عمليات، وانعقادها بشكل دائم في ديوان عام المديرية، لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، وربطها بجميع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، للاطمئنان على انتظام سير العملية.