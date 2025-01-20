محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى بلطيم التخصصي والمركز التكنولوجي

كف الشيخ- محمد سليمان

‏تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، مستشفى بلطيم التخصصي، وذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية اليومية التي يجريها في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر الخدمات للمواطنين، والوقوف على أي تحديات أو معوقات والعمل على حلها، وذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والدكتور أحمد حواس، مدير مستشفى بلطيم التخصصي، وعدد من القيادات التنفيذية.

حيث تفقد محافظ كفرالشيخ، قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم الأشعة، وقسم العناية المركزة، وعناية الأطفال، وقسم الجراحة، وقسم القسطرة، حيث تضم المستشفى 108 أسرة بالأقسام المختلفة، و18 سريرًا للرعاية المركزة، و6 أسرة للرعاية المتوسطة، و4 أسرة لرعاية الأطفال، و5 غرف كبرى + غرفة طوارئ للعمليات، و17 عيادة خارجية، و25 سريرًا للاستقبال والطوارئ، و21 حضاناً للأطفال، و78 سريرًا داخليًا، بالإضافة إلى 34 ماكينة غسيل كلوي.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم تفعيل خدمة الرقم الطبي الموحد للمريض وتشغيل 13 قسم مستحدث بمستشفى بلطيم التخصصي منها أقسام القسطرة القلبية، القسطرة المخية، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الأورام، مناظير الجهاز الهضمي والقولون والمعدة، مناظير القنوات المرارية، وجراحة المسالك البولية، وجراحة الوجه والفكين، وقسم الرعاية المتوسطة، ورعاية الأطفال المركزة، وقسم التغذية العلاجية، بالإضافة إلى زيادة عدد أسرة العناية المركزة من 18 إلى 21 سرير.

‏أوضح محافظ كفرالشيخ، أن الخدمة الطبية التي تقدمها مستشفى بلطيم التخصصي تأتي فى إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن المحافظة قد حظيت بطفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة، بإطلاق الدولة حزمة من الخدمات والمبادرات الصحية العاجلة للمواطنين ومنها مبادرة حياة كريمة في قطاع الصحة، بالإضافة إلى تطوير عدد من المستشفيات وإنشاء أخرى جديدة، وكذلك دعم المستشفيات والوحدات الصحية بعدد من الأجهزة الطبية الحديثة وماكينات الغسيل الكلوي التي ساهمت في التخفيف عن أهالينا وتقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم خدمة طبية متقدمة للمواطنين.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا في محافظة كفرالشيخ، مشددًا بحسن معاملة المواطنين.

فى سياق متصل، تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز بلطيم، وذلك ضمن جولاته المستمرة لمتابعة سير العمل في مختلف المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وفي إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات لهم، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى شرح تفصيلي من مدير المركز وموظفي الشباك حول آلية العمل والخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين، والتي تشمل تقديم طلبات التصالح وتراخيص البناء، وتراخيص المحال التجارية، وتراخيص الإعلانات، بالإضافة إلى العديد من المعاملات الأخرى.

والتقى محافظ كفرالشيخ، بعدد من المواطنين أثناء تفقده المركز التكنولوجي، حيث استمع إليهم واطلع على طلباتهم، مكلفًا بتقديم حلول فورية لهم والتواصل معهم ميدانيًا لضمان تلبية احتياجاتهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات المميزة والسريعة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا على أهمية دور المراكز التكنولوجية في خدمة المواطنين، وتسهيل إجراءاتهم وتوفير الوقت والجهد عليهم وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات، مشددًا على ضرورة تدريب الكوادر البشرية بالمراكز التكنولوجية لضمان تقديم خدمة متميزة ومتطورة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بشكل مستمر لضمان تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات، مشددًا على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل، وتقديم خدمات فعالة للمواطنين، مع التأكيد على تحسين مستوى الخدمات وتيسير الإجراءات.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي يقوم بها محافظ كفرالشيخ للمراكز والمدن لضمان سير وجودة العمل ومتابعة المرافق والخدمات وتحقيق رضاء المواطنين.