محافظ المنيا يبحث مع رئيس الطائفة الإنجيلية سبل تعزيز التعاون المشترك

المنيا - حسن عبد الغفار

استقبل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، والوفد المرافق له، في زيارة تهدف إلى تعزيز سبل التعاون ومناقشة آليات دعم المشروعات التنموية .

أكد اللواء كدواني، أن المنيا تحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشيدًا بالمبادرات الرئاسية التي تسهم في تسريع عجلة التنمية في مختلف القطاعات ، مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، كما أثنى المحافظ على الدور البارز الذي تقوم به الهيئة القبطية الإنجيلية في خدمة المجتمع من خلال تفعيل مبادرات مثل “بداية جديدة” و”ازرع”، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز قيم المواطنة.

وأضاف المحافظ، أن المشروعات التي تنفذها الهيئة تسهم بشكل كبير في بناء الوعي المجتمعي وتنمية العلاقات بين فئات المجتمع المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود المشتركة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب الدكتور القس أندريه زكي، عن شكره وتقديره للمحافظ على جهوده الملموسة منذ توليه قيادة المحافظة، مشيرًا إلى أثره الإيجابي في دعم روح التعاون والعمل التنموى المشترك . وقال القس أندريه: “زيارتنا اليوم تأتي تقديرًا للدور الفاعل للواء عماد كدوانى في جميع قطاعات العمل والانجاز بمحافظة المنيا، وتعبيرا عن دعمنا الكامل لما تبذلونه من مجهودات تنموية تتماشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الوحدة الوطنية وبناء الوعي المجتمعي”.

واستعرض الدكتور أندريه والوفد المرافق، أنشطة الهيئة في المحافظة والتى تضمنت، برنامج "الزراعة والثروة المحصولية" ويهدف إلى تحسين نوعية الحياة المعيشية لصغار المزارعين والمربيين والصيادين ، وهو ما ساهم فى تمكين 20000 مزارع، ومبادرة "ازرع" الساعية إلى زيادة انتاجية 500 ألف من صغار المزارعين فى انتاج المحاصيل الزراعية لتحقيق الأمن العذائى، الى جانب برنامج "الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية" تستهدف 15ألف أسرة، وبرنامج "التنمية الاقتصادية" والذى ساهم فى تمكين 1500 شاب وفتاة وتطوير مهاراتهم، وكذلك برنامج "تأهيل الأشخاص ذوى الاعاقة" بهدف تمكينهم بفاعلية داخل المجتمع وساهم فى تمكين ودمج 3650 من الأشخاص ذوى الاعاقة وأسرهم، وغيرها من المبادرات التى تم تنفيذها داخل المحافظة، كما شملت مشروعات الهيئة تنفيذ برامج تدريبة تهدف لبناء القدرات فى مجال بناء الانسان، كما نفذت الهيئة 34.890 مشروعا صغيرا باجمالى مليار و70 ألف جنية، وتم عمل ملتقى للتوظيف بمشاركة 1200 فرصة عمل بمشاركة 30 شركة، وتم انشاء وحدة اقتصادية فى ابيوها لتدريب السيدات على تصنيع الملابس، كما وجه الدكتور أندريه ذكي، الدعوة للمحافظ للمشاركة فى الإحتفال بمرور 75 عاما على تأسيس الهيئة الانجيلية للعمل التنموى.

رافق الدكتور القس أندريه زكي خلال الزيارة وفد من قيادات الهيئة الإنجيلية، ضم كلًا من سميرة لوقا، رئيس قطاع أول للحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، سوزان صدقي، مدير المواقع التنموية بالوجه القبلي، هبة يسري، مدير برامج منتدى حوار الثقافات، ماجد بولس، نائب مدير التنمية الريفية، الشيخ ناصر صادق، مدير مكتب الهيئة بالمنيا يوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة .

