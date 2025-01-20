محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع وسوق الجملة باستثمارات 30 مليون جنيه

المنوفية - محمد فتحى

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بتفقد الأعمال الإنشائية لموقف بركة السبع النموذجى الجديد بجملة استثمارات 20 مليون جنيه، وذلك للارتقاء بجودة الحياة المعيشية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، جاء ذلك بحضور سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، المهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسى بالمحافظة.

تابع المحافظ الموقف الحالى للمشروع واستمع إلى شرح تفصيلى عن مراحل التنفيذ والذى يضم إنشاء موقف نموذجى ومحلات تجارية بالدور الأرضى وسوق حضارى بالدور الثانى علوى والذى يعد نقلة حضارية للأهالى والقضاء على الأسواق العشوائية واستيعاب حجم المركبات، ووجه المحافظ رئيس المدينة بإعداد حصر شامل لكافة الأسواق العشوائية ونقاط تجمع الباعة الجائلين بنطاق المركز والمدينة ونقلهم إلى السوق النموذجى فور الانتهاء منه.

فيما تفقد المحافظ مشروع استكمال إنشاء سوق الجملة الجديد ببركة السبع على مساحة 2100 م2، بقيمة تجاوزت 10 ملايين جنيه، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، حيث جارى إنشاء 10 محلات تجارية ومظلات ليصبح الإجمالى 15 محل تجارى شامل الخدمات، ووجه المحافظ رئيس المدينة بضرورة تصفية كافة أسماء المتقدمين لعدم استغلال شخص واحد أكثر من باكية ولاستيعاب المزيد من البائعين وتوفير فرص عمل للشباب، ومؤكداً على ضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات توصيل المرافق بالسوق وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وقطاع الكهرباء.

كما تفقد المحافظ أعمال قطع الفرمة وفرد طبقة السن بمتفرعات شوارع بلال ومرسال وذلك ضمن أعمال الرصف والتطوير بالشوارع المستهدفة ببركة السبع ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي، وأضاف مدير مديرية الطرق أن جملة استثمارات قطاع الرصف ببركة السبع تجاوزت 21 مليون جنيه، حيث تضمنت رصف ورفع كفاءة منطقة بورسعيد الجهة الشرقية، شارع بلال ومرسال بتفرعاته، شارع جمال الدين والسبعاوى وحتى سليمان خضر، وجارى العمل على قدم وساق فى تركيب بلاط الانترلوك بمنطقة شارع العرب ومتفرعاته ومنطقة شوارع الكنيسة والكوبرى العلوي، وكذا استكمال منطقة متفرعات محى المهدى ومسجد العراقى وسيدى إسماعيل وجمال عبد الناصر.

وفى إطار حرص وإهتمام محافظ المنوفية بمتابعة إنتظام سير العمل بالمستشفيات والمنشآت الطبية، تفقد المحافظ مستشفى حميات شنتنا الحجر للاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، بحضور الدكتور أسامة عبد الله وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد سلامة مدير إدارة الطب العلاجي، الدكتورة شيماء تمراز مديرة المستشفى.

وتفقد المحافظ أقسام استقبال الطوارئ واطلع على دفتر المترددين على المستشفى، واستفسر عن عدد الحالات ونوعية الخدمات المقدمة ومدى توافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم، كما تفقد المحافظ العناية المركزة والمتوسطة وأقسام الداخلى، وأجرى حواراً مع عدد من المرضى للتأكد منهم على مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وخلال تفقده وجه المحافظ بصرف مكافأة مالية للأطقم المستشفى تقديراً لأدائهم المتميز وجهودهم المبذولة، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم لكل الإجراءات التى من شأنها تحسين كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة ولخدمة الأهالى.