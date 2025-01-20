محافظ المنوفية يتفقد الموقف التنفيذى لإنشاءات المدارس التجريبية واليابانية الجديدة

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات والوقوف على حجم الأعمال ونسب الإنجاز، رافقه المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، والمهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق ، طارق أبو حطب رئيس حى غرب، محمد الزرقانى رئيس حى شرق شبين الكوم ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسى بالمحافظة ، متدربى الأكاديمية الوطنية للتدريب ( برنامج المرأة تقود للتنفيذيات ) .

واستهل المحافظ جولته بتفقد الأعمال الإنشائية لسوق حضارى جديد بمنطقة سيدى خميس بنطاق حى غرب شبين الكوم على مساحة 1400 م2 ، بطاقة 36 محل تجارى "كامل التشطيب" وبتكلفة 11 ونصف مليون جنيه ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، ووجه المحافظ بالبدء فى إجراءات حصر عدد طلبات المتقدمين لإستغلال باكيات السوق والتسكين الفورى لها، مكلفاً رئيس حى غرب بضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات تسليم الباكيات والتأكد من عدم إقامة أية أنشطة مخالفة من شأنها تغيير هويتها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وخلال تفقده لباكيات السوق تلاحظ وجود تراكمات نواتج أعمال بالموقع وعلى الفور وجه المحافظ الشركة المنفذة بإزالة كافة التراكمات المتواجدة، كما التقى المحافظ بحالة إنسانية من ذوى الهمم وحرص على الإستماع لشكواه ووعده بلقائه غداً بمكتبه لتقديم الدعم اللازم له مراعاة لظروفه المعيشية .

وتابع المحافظ الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية بمدرسة شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات " على مساحة 2528م2 بحجم استثمارات تزيد عن 28 مليون جنيه بإجمالى 28 فصل دراسى ، والمدرسة المصرية اليابانية الجديدة بحى شرق شبين الكوم على مساحة 4600م2 بقيمة استثمارية تزيد عن 62 مليون جنيه بإجمالى 14 فصل دراسى بكافة المراحل التعليمية المختلفة.

وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أن العمل جارى على قدم وساق فى تنفيذ الهيكل الخرسانية للمدرستين وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بقطاع التعليم، ووجه المحافظ بضرورة تضافر الجهود وإنجاز الأعمال تمهيداً لدخولهم الخدمة العام القادم .

وتفقد محافظ المنوفية مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع تغطية مصرف المصيلحة - الراهب - ميت خاقان الجديد" لإنشاء محور مرورى جديد، بجملة استثمارات تزيد عن 60 مليون جنيه كشريان تنموى يساهم فى تخفيف الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية بمدخل العاصمة ، تنفيذ مديرية الطرق ، وإستمع المحافظ الى شرح تفصيلى عن الموقف التنفيذى وآلية العمل، حيث تم الإنتهاء من وضع طبقة الاساس بالجهة اليسرى للمصرف وجارى وضع طبقة الإحلال بالجهة اليمنى بطول 1 كم وذلك ضمن أعمال الرصف والتطوير، ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الجهود والتواجد الميدانى بصفة مستمرة لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال والتواصل المباشر مع الجهات المنفذة لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول.