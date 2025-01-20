لو بتحب العربى.. ما جمع ساع ومرادف الوئام بامتحان العربى للشهادة الإعدادية

كتب ـ محمود طه حسين

تضمن امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية كلمات لقياس الفهم ونواتج التعلم لدى الطلاب، وكان من بينها جمع كلمة ساع وكان من بين الاختيارات "سعايات - سواعد - سعاة- مساع" ومرادف الوئام "الإخلاص - العدل - الوفاق".

جدير بالذكر، أن صفحات الغش الإلكترونى تداولت أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات منها القاهرة والفيوم وكفر الشيخ وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا.

وبدأ طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب تقييمات الترم الأول فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والعلوم والدراسات الاجتماعية والرياضيات.

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية اليوم، حيث يتم تقييم الطلاب حسب جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول التى تم إعلانها من قبل المديريات التعليمية حتى 23 يناير 2025.