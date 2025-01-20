ضبط وإعدام أكثر من مليون كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك بسوهاج خلال 2024

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج عن نجاح حملاتها الرقابية خلال العام 2024، حيث أسفرت عن ضبط وإعدام مليون و44 ألف كيلو من اللحوم والأغذية غير الصالحة للاستهلاك الأدمي، بالإضافة إلى أغذية مجهولة المصدر. كما تم تحرير 6697 محضرًا لعدد من المخالفات الصحية في 8554 منشأة غذائية.

تأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وبإشراف ومتابعة الدكتور النمر محمدين، مدير عام الطب الوقائي.

وفي إطار خطة وزارة الصحة لفرض رقابة مشددة على أماكن تداول الأغذية، كثفت إدارة مراقبة الأغذية بسوهاج حملاتها الرقابية على الأسواق، النوادي، الكافيهات، الأماكن السياحية، وأماكن تصنيع وبيع الأطعمة الجاهزة والعصائر والمشروبات.

وشملت الحملة التفتيشية 8554 منشأة غذائية على مستوى المحافظة، أسفرت عن ضبط وإعدام كميات ضخمة من المواد الغذائية غير الصالحة، تشمل أكثر من 18 ألف لتر من العصائر والمشروبات الغازية والملونة المتغيرة في الخواص الطبيعية. كما تم ضبط أكثر من 72 ألف لتر من العصائر والمشروبات المغشوشة ومجهولة المصدر.

وتم سحب 2634 عينة من اللحوم والعصائر والمنتجات الغذائية المختلفة لإجراء الفحوصات اللازمة في المعامل. وفي هذا السياق، تم تحرير المحاضر القانونية ضد المخالفين وإرسالها إلى النيابة العامة لتولي الإجراءات القانونية.

من جانبه، أكد "عمرو دويدار" أن الحملة أسفرت عن تحرير 6697 محضرًا جنائيًا شملت مخالفات متنوعة، منها 3606 محاضر لعدم حمل العاملين شهادات صحية، و2049 محضرًا لعدم استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية والنظافة العامة، بالإضافة إلى 1042 محضرًا لأسباب أخرى.

وفي إطار الحفاظ على الصحة العامة، تم التوصية بإغلاق 1118 منشأة غذائية لعدم وجود تراخيص صحية، مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين. كما تم استخراج 13,812 شهادة صحية للعاملين في مجال تداول المواد الغذائية.

وتستمر الحملات الرقابية لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلكين، تنفيذًا لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة.



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أسماك فاسدة



التفتيش على السلع



لحوم منتهية الصلاحية