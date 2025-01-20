صحة الإسكندرية: نجاح عملية دقيقة فى الساق لشاب بمستشفى رأس التين

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الدكتورة نفيسة عبد الفتاح مديرة مستشفى رأس التين العام نجاح عملية دقيقة لشاب يبلغ من العمر 25 عاماً يعاني من كسر في الساق اليمنى مع وجود جلطة بالأوردة العميقة وضرورة الدخول للعمليات لإصلاح الكسر ، وفي ظل وجود الجلطة، والخضوع للجراحة و التخدير قد يعرض المريض لخطر تحرك الجلطة مما يمكن أن يتسبب في الوفاه ، جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة هالة يوسف مدير عام الطب العلاجي و في ظل بذل أقصى جهد للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية.

و بإجراء دقيق جداً وفقط تحت المخدر الموضعي نجح فريق جراحة الأوعية الدموية في تركيب فلتر بالوريد الأجوف السفلي لمنع تحرك الجلطة اثناء التخدير والجراحة وبالفعل تم خضوع المريض لعملية إصلاح الكسر بعد إجراء تركيب الفلتر و تم نجاح العملية واستقرار الحالة و المريض تماثل للشفاء وتم خروجه من المستشفى في تمام الصحة.



وقد شارك في الاجراء الطبي، الدكتور سهيل أيمن فخري استشاري جراحة الأوعية الدموية، الدكتور أحمد سامي اخصائي جراحة الأوعية الدموية، الدكتور محمد السيد طبيب مقيم الأوعية الدموية، كما تم تقديم الرعاية الكاملة للمريض قبل و بعد الجراحة من خلال قسمي العظام والأوعية الدموية.

وأعربت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، عن فخرها بفريق العمل و روح التعاون و التنسيق المثمر بين الأقسام والذي يعكس أهمية تكامل الخدمات في المجال الصحي و يعود بالنفع على المريض و وجهت الشكر للطاقم الطبي و طاقم التمريض و جميع العاملين بالمستشفيين.