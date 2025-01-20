شاهد فرحة طلاب الشهادة الإعدادية بامتحان اللغة الإنجليزية فى الشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أمام لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة لنهاية الترم الأول، وفرحة تغمر وجوه الطلاب عقب خروجهم من لجان امتحانات مادة اللغة الإنجليزية.

وأدى 149 ألفًا و285 طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية اليوم الإثنين، ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025،في مادة اللغة الانجليزية، داخل 818 لجنة امتحانية، على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وسط تطبيق كافة الإجراءات التأمينية والوقائية لتوفير الجو الآمن للطلاب والقائمين على الإمتحانات.

وقال محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن هناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت، كما إنه تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.