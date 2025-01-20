سول: الشرطة تحاول مرة أخرى تفتيش المكتب الرئاسى فى إطار التحقيق بالأحكام العرفية

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حاولت الشرطة الكورية الجنوبية مرة أخرى اليوم الاثنين تفتيش المكتب والمنزل الرئاسي الآمن في إطار تحقيقاتها في محاولة الرئيس "يون سيوك - يول" الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) وصل المحققون إلى المكتب الرئاسي في منطقة يونجسان بوسط سول والمنزل الآمن في حي سامتشيونج-دونج، في محاولة لمصادرة مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة.

يُذكر أن البيت الآمن، هو المكان الذي التقى فيه "يون" بقادة الشرطة الوطنية وشرطة سول لمناقشة خططه بشأن الأحكام العرفية قبل ثلاث ساعات من إعلانه المرسوم في 3 ديسمبر.

ومن خلال مصادرة لقطات كاميرات المراقبة من البيت الآمن، التي يتم الاحتفاظ بخوادمها في مكتب جهاز الأمن الرئاسي، تخطط الشرطة لتحديد الأشخاص الذين دخلوا المبنى قبل وبعد إعلان "يون" الأحكام العرفية والتعليمات التي تلقوها.

وتأتي المداهمة بعد يوم من اعتقال "يون" رسميا بتهمة قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة، في الوقت الذي استقال فيه كبار مسؤولي جهاز الأمن الرئاسي أو يخضعون للتحقيق فيما يتعلق بالقضية.

وكان السبب الرئيسي لفشل المحاولات السابقة هو مقاومة جهاز الأمن الرئاسي.