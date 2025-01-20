سكرتير عام محافظة أسوان يترأس لجنة المقابلات للمتقدمين للوظائف القيادية

أسوان - عبد الله صلاح

ترأس اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة أسوان، لجنة إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة رئيس وسكرتير قرية بإجمالى 85 متقدم ، منهم 70 متقدم لغل وظيفة رئيس قرية ، و 15 متقدم لوظيفة سكرتير قرية.

وأكدت محافظة أسوان، فى بيان لها، أنها تستهدف من حركة المحليات لرؤساء وسكرتير القرى إتاحة الفرصة لقيادات ميدانية قادرة على تحمل المسئولية والوفاء بتطلعات وطموحات الشارع الأسوانى لتحقيق نقلة نوعية وحضارية لهذه المحافظة الواعدة والتى يستحق أهلها تحسين كامل فى مستوى المعيشة والحياه اليومية.

وأوضحت المحافظة، أن الفترة الماضية شهدت تقييم مستمر للقيادات الحالية من خلال قدرتهم على التعامل السريع مع مشاكل وهموم ومطالب المواطن البسيط، علاوة على ما تكشفه الجولات الميدانية المفاجئة للوقوف من قرب على مستوى الأداء وتنفيذ توجيهات المحافظ وخاصة فى ملفات النظافة والتجميل والتطوير والإشغالات والتعديات والتصالح في مخالفات البناء والتقنين وغيرها.

وتابعت، أنه سيتم اختيار الكوادر الشبابية المتميزة فى مديريات الخدمات والهيئات الحكومية التى لها رغبة للعمل فى هذا المجال، كما سيتم اخضاع هذه القيادات عقب اختيارها بشفافية ونزاهة كاملة لبرامج تدريبية مكثفة لتأهيلهم للعمل فى المحليات والذى يحتاج إلى قدرات وإمكانيات فى التعامل المباشر مع المطالب والإحتياجات الجماهيرية بشكل مستمر، مشددين على أنه من ضمن الإشتراطات لهذه الوظائف بأن يكون المتقدمين قادرين على الإرتقاء بمنظومة العمل، على أن تتوافر فيه فى الوقت نفسه حسن السمعة والسلوك والأتزان الشخصى والتفانى فى العمل والفكر والإبتكار خارج الصندوق.