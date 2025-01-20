سكرتير عام الأقصر يعقد لقاء اليوم المفتوح الأسبوعى لبحث مشكلات المواطنين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد أحمد وزيرى سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء اليوم المفتوح للمواطنين، اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك بحضور رؤساء المدن والمراكز ومديري المديريات الخدمية، وحسن عبد الرحمن مدير إدارة خدمة المواطنين، وذلك فى إطار رفع المعاناة عن المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم.

وقام سكرتير عام محافظة الأقصر، بإحالة عدد من الشكاوى إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع بما لا يخالف القانون، كما أكد على ضرورة حصول كل مواطن على حقه في إطار القانون، مشيرا إلى أنه أعطى توجيهاته لمكتب خدمة المواطنين بالمتابعة المستمرة لطلبات المترددين على لقاءات المواطنين، والرد فور وصول توضيح الجهة المختصة لجوانب المشكلة، وإبلاغ ذلك للمواطن للوقوف على حقيقة شكواه.

فيما عقد أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية، لقاء اليوم المفتوح الأسبوعى، بحضور نائب رئيس المركز ورؤساء القري والقيادات التنفيذية، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بفتح قنوات التواصل ما بين الجهات التنفيذية والمواطنين بهدف بحث مشكلاتهم ومطالبهم.

وخلال اللقاء تم استعراض عدد من طلبات المواطنين وتم اتخاذ اللازم نحو الإستجابة لها، وأكد رئيس المركز على سرعة تلبية طلباتهم وإيجاد حلول لكل ما تم تقديمه من طلبات، كما شدد رئيس المركز على رؤساء القري برفع كفاءة منظومة العمل، بسرعة الانتهاء من ملفات التصالح الخاصة بكل قرية، والتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بدون ترخيص، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .



سكرتير عام الأقصر يعقد لقاء اليوم المفتوح لبحث مشكلات المواطنين



لقاء المواطنين فى اليوم المفتوح الأسبوعى لبحث مشكلات المواطنين