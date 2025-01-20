زراعة 29 ألف فدان من محصول البصل بالشرقية الموسم الحالى.. تفاصيل

الشرقية - فتحية الديب

البصل من المحاصيل التصديرية الاقتصادية الهامة، والذي يدر دخلاً مجزياً للمزارع، وزاد الإقبال عليه آخر عامين نظرا لارتفاع سعره بالأسواق، فضلا عن كونه محصولا لا يحتاج إلى جهد وتعب كبير فى زراعته حيث تستغرق مدة لا تزيد عن 3 شهور ويتم حصاده ويزرع بجوار محصول الفاصوليا البيضاء.

ويقول المهندس" أشرف نصير"، مدير عام الزراعة بالشرقية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه تم زراعة 29000 ألف فدان من محصول البصل بنوعيه " الأحمر والذهبي" وذلك تم تخطى المستهدف زراعته بـ 14 ألف فدان، حيث بلغ إجمالى المستهدف زراعته هذا العام 2025 ألف فدان.

وعن مراحل زراعة البصل قال، إن "مرحلة إنتاج الأبصال" تتكون البذور فى موسم النمو الثانى "مرحلة إنتاج البذور" والتلقيح بالحشرات، ويزرع البصل إما منفردا أو محملا على محاصيل أخرى.

وشرح أهم المعلومات حول زراعة البصل فى مصر، منها زراعة البصل في نفس المكان عدة سنوات متتالية خطر جداً، حيث تتوطن فى التربة إصابة العفن الأبيض والعفن القرنفلي وأعفان الرقبة، وينصح بزراعة البصل سنتين متتاليتين في نفس الأرض ثم تغيير الزراعة في السنة الثالثة، والعودة مرة أخري لزراعته في السنة التي تليها وهكذا، كما أن عدم تطهير الشتلات والبصيلات قبل الزراعة بمبيد فطري يؤدي إلي سهولة الإصابة بأعفان الجذور، ويجب تطهير البصيلات قبل زراعتها في الأرض بأي مبيد مطهر للجذور مثل ريزوليكس بمعدل 1.5 جرام لكل لتر مياه ويكون ذلك بتغطيس الشتلات في المحلول الذي تم إعداده فى برميل لمدة 3 ثواني ثم إخراجها للزراعة، كما أن الإسراف المبالغ فيه التسميد النيتروجينى يؤدي إلى التواء عروق البصل وتكسره.

وأردف تزرع العروات الشتوية من البصل فى الوجه القبلى خلال الفترة من منتصف أغسطس إلى نهاية سبتمبر، أما بالنسبة للوجه البحرى فتتم الزراعة من أول أكتوبر حتى نهاية نوفمبر، ويكون الحصاد فى منتصف أبريل حتى نهاية يونيو من كل عام.