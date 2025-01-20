رئيس وزراء الهند يهنئ دونالد ترامب ويبدي رغبته في التعاون الوثيق معه

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هنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة تنصيبه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، معربا عن تطلعه للتعاون الوثيق معه.



ووصف مودي ، في منشور له على منصة إكس للتواصل الاجتماعي ، ترامب "بصديقه العزيز"، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة إنديا توداي الهندية.



وكتب مودي : "تهانينا، صديقي العزيز الرئيس دونالد ترامب، على تنصيبك التاريخي كرئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين. أتطلع للعمل معا مرة أخرى لتحقيق الفائدة لبلدينا وتشكيل مستقبل أفضل للعالم. أطيب التمنيات بفترة رئاسية ناجحة".