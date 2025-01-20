اليوم السابع
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الإثنين، 20 يناير 2025 06:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس مدينة بسيون: جولات يومية لمتابعة عمليات التطوير وضبط المخالفين

الإثنين، 20 يناير 2025 05:11 م
رئيس مدينة بسيون: جولات يومية لمتابعة عمليات التطوير وضبط المخالفين جانب من جولة رئيس المدينة
قسم المحافظات

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تفقد المهندس أحمد حسين رئيس مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، شارع عمر زعفان بالمدينة، وهو أحد الشوارع الرئيسية هناك، لمتابعة عمليات التطوير والرصف هناك، ووضع اللمسات النهائية لضبط خطوط المياه والصرف الصحى قبل الرصف، خاصة وأن هذا الشارع يقع في منتصف المدينة ويربط شوارعها الرئيسية ببعضها.

وقال رئيس المدينة في تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إن هناك جولات يومية، لمتابعة عمليات التطوير والرصف، وكذلك ضبط عدد من الأبنية المخالفة، لمواجهة الخارجين عن القانون، لافتا إلى أنه لايتوقف عن جولاته اليومية حتى يتمكن من إنجاز كل عمليات التطوير العالقة بالمدينة.

وتواجد بالجولة الأخيرة المهندس مجدى السعيد مسئول الشركة المنفذه لتطوير الشارع، والنائب السابق والكاتب الصحفى محمود الشاذلى.

جانب من جولة أحمد حسين رئيس مدينة بسيون وبجواره الكاتب الصحفى محمود الشاذلى (1)
جانب من جولة أحمد حسين رئيس مدينة بسيون وبجواره الكاتب الصحفى محمود الشاذلى

 

جانب من جولة أحمد حسين رئيس مدينة بسيون وبجواره الكاتب الصحفى محمود الشاذلى (2)
جانب من جولة أحمد حسين رئيس مدينة بسيون وبجواره الكاتب الصحفى محمود الشاذلى

 

جانب من جولة أحمد حسين رئيس مدينة بسيون وبجواره الكاتب الصحفى محمود الشاذلى (3)
جانب من جولة أحمد حسين رئيس مدينة بسيون وبجواره الكاتب الصحفى محمود الشاذلى

 







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