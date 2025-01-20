رئيس جامعة الأزهر يشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة بالسعودية

كتب لؤى على

أوضح الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أنه تأكيدًا على تميُّز جامعة الأزهر وريادتها فقد اختيرت الشريك الأكاديمي المصري للمشاركة في موتمر الحج والعمرة بدعوة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل تنظيم الحلول المستدامة للتحديات التي تواجه ضيوف الرحمن.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر أن هذا الحدث الاستثنائي الذي تنظمه المملكة العربية السعودية عبارة عن منصة عالميّة شارك فيها هذا العام عدد (750) من المبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم؛ لتقديم حلول إبداعية ومبتكرة ومستدامة تُسهم في إثراء تجربة الحج والعمرة وتسهيلها، وتيسير أداء المناسك؛ من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة لجعل تجربة الحج والعمرة تجربة روحيَّة متكاملة لضيوف الرحمن.

وشارك وفدُ جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام على قطاع الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الأزهر، والدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة، ومدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الأزهر، في حضور حفل الافتتاح الرسمي لمؤتمر ومعرض الحج والعمرة، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتستضيفه مدينة جدة على مدار أربعة أيام، بمشاركة (140) دولة و(150) متحدثً دوليًّا، وبحضور أكثر من 100 ألف زائر و(300) مؤسسة دولية.

كما شارك وفدُ جامعة الأزهر في الفعاليَّات والحلقات النقاشية وورش العمل في المحاور التي ناقشها الموتمر مدة انعقاده.

كما التقى الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة عددًا كبيرًا من السادة الوزراء ومفتي البلاد الإسلامية، ورؤساء المؤسسات العلميَّة والبحثيَّة والثقافيَّة المشاركة بالموتمر، الذين أثنوا على دور مؤسسة الأزهر الشريف عبر ألف عام بوصفها منارة للعلم، وبما تُسهم به الآن من دعم شباب المبتكرين ورواد الأعمال المشاركين فى هذا المؤتمر.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بجهود المملكة العربية السعودية في مجال تطوير الخدمات التي تشهدها مناسك الحج والعمرة كلّ عام، لافتًا إلى أنها تسهم بشكل كبير في تيسير أداء مناسك الحج والعمرة، بما يجعلها تجربة روحية ثرية ومتكاملة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين.

وأعلن رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة تُولي اهتمامًا كبيرًا بالمبدعين و المبتكرين ورواد الأعمال، وأنها من خلال مشاركتها في هذا الموتمر تقوم - بالشراكة مع جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية ووزارة الحج والعمرة - بالإسهام في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال مشاركة مكتب الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة في تقديم جميع خدمات التدريب والتوجيه والدعم وتحكيم الأفكار بمراحلها المختلفة لجميع المشتركين بالتحدي هذا العام.