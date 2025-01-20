رئيس الوزراء البريطانى يهنئ ترامب بمناسبة تنصيبه

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هنأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الاثنين.

جاء ذلك في بيان أصدره ستارمر قبل تنصيب ترامب، ونشرته الحكومة البريطانية اليوم.

وجاء في البيان: "نيابة عن حكومة جلالة الملك والمملكة المتحدة، أود أن أبعث بأحر التهاني للرئيس دونالد ترامب بمناسبة تنصيبه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة".

وذكر البيان: "لقد كانت العلاقة بين بلدينا على مدار قرون من الزمان علاقة تعاون وشراكة دائمة. إنها رابطة وثيقة بشكل فريد. لقد دافعنا معا عن العالم من الطغيان وعملنا من أجل أمننا وازدهارنا المتبادلين".

وأضاف أنه "مع المودة طويلة الأمد للرئيس ترامب والروابط التاريخية بالمملكة المتحدة، أعلم أن عمق الصداقة سيستمر. ستعمل المملكة المتحدة والولايات المتحدة معا لضمان نجاح بلدينا وتقديم الخدمات للشعوب على جانبي الأطلسي".

وأوضح ستارمر في بيانه: "منذ اجتماعنا الأول في سبتمبر، تحدثت أنا والرئيس عن الحاجة إلى تعميق العلاقات عبر الأطلسي والاستثمار فيها.

وتابع قائلا: سنواصل البناء على الأسس الراسخة لتحالفنا التاريخي بينما نواجه معا التحديات العالمية التي نواجهها وننتقل بشراكتنا إلى المستوى التالي مع التركيز على الفرص المشتركة للنمو في المستقبل " .