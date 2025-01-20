رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تصف عملية تبادل الأسرى فى غزة بالمعقدة

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وصفت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك، عملية تبادل الأسرى في قطاع "غزة" بـ"المعقدة"، موضحة أنها تطلبت اتخاذ إجراءات أمنية صارمة.

وقالت سبولجاريك حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الإثنين، إن عملية نقل الأسرى شهدت عدة تحديات من بينها التعامل مع الحشود الكبيرة والمشاعر المختلفة، بالإضافة إلى التعامل مع المخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة والبنية التحتية المدمرة في القطاع.

وأكدت أن هذه العملية تعد بمثابة مثال قوي على دور الصليب الأحمر باعتباره جهة فاعلة محايدة، معربة عن استعداد الفرق التابعة للجنة للمساعدة في عمليات التبادل التالية.