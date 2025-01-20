دونالد ترامب يتهم نانسي بيلوسي بالوقف وراء اقتحام مبنى الكونجرس

كتب عبد الوهاب الجندى

اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة بالوقوف وراء اقتحام مبنى الكونجرس بعد رفضها عرضا منه بنشر 10 آلاف عنصر في محيط المبنى، متعهدا ببدء عملية التحقيق في ذلك.

وقال في كلمة له بعد أداء القسم الدستوري كرئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين: "كنت آمل أن تكون لدينا علاقات جيدة بين الديمقراطيين والجمهوريين، وطُلب مني ألا أتحدث بشأن موضوع أحداث 6 يناير في خطاب التنصيب".

وأضاف: الديمقراطيون قاموا بتدمير الأدلة المرتبطة بأحداث 6 يناير، وهم من قاموا بتدمير الأدلة المرتبطة بأحداث 6 يناير".

وتابع: "بايدن أصدر عفوا لصالح من ارتكب جرائم كبرى خصوصا في لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير، و سأتخذ إجراءات بشأن المعتقلين في أحداث 6 يناير".

وأدى منذ قليل دونالد ترامب اليمين الدستورية، ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة، وذلك بعد أن نجا من محاولتى عزل أو مساءلة فى الكونجرس ولوائح اتهامات جنائية مطولة ومحاولتى اغتيال ليفوز بفترة جديدة فى البيت الأبيض، فى ظل سيطرة للجمهوريين على مقاليد السلطة فى واشنطن، فيما يمهد لإعادة تشكيل المؤسسات الامريكية، بحسب ما قالت وكالة أسوشيتدبرس.

وتسبب الطقس الجليدى فى تعديل سير يوم التنصيب، حيث تم نقل أداء القسم إلى القاعة المستديرة داخل مبنى الكابيتول، وهى المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر منذ تنصيب رونالد ريجان الثانى قبل 40 عاما، وتم استبدال عرض التنصيب بفعالية فى ساحة بمنتصف المدينة.