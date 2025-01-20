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دخول طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد اللجان لأداء امتحان العربى.. فيديو

الإثنين، 20 يناير 2025 09:31 ص
دخول طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد اللجان لأداء امتحان العربى.. فيديو امتحانات الشهادة الإعدادية فى بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً ، اليوم الإثنين، من أمام لجنة مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية، لدخول طلاب الشهادة الإعدادية قبل لحظات من بداية امتحان مادة اللغة العربية بالشهادة الإعدادية .

وتجمع عدد من أولياء الأمور خارج اللجان الامتحانية في محافظة بورسعيد ، في انتظار دخول ذويهم الطلاب والاطمئنان عليهم.

وأكد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أن طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحانات نهاية الفصل الأول من العام الدراسي 2024 - 2025، بإجمالي 14750 طالبا وطالبة بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص ويؤدون الامتحان اليوم في مادة اللغة العربية .

وأوضح أن تعليم بورسعيد استعد مسبقا بتجهيز 58 لجنة أساسية لخدمة الطلاب بجميع الإدارات التعليمية، فضلا عن التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لتوفير وسائل النقل لقرى جنوب وغرب بورسعيد ومنطقة سهل الطينة.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية للتواصل على مدار الساعة خلال فترة الامتحانات مع غرف عمليات الإدارات التعليمية لرصد أي طارئ ووضع الحلول الفورية لضمان انتظام سير العملية الامتحانية.

وأكد أن الامتحانات بنظام الورقة الامتحانية "البوكليت" حسب التعليمات الوزارية، متمنيا لجميع الطلاب النجاح والتفوق وللقائمين على الامتحانات التوفيق والسداد.







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