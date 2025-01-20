حالة الطقس اليوم الإثنين 20 يناير 2025 فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

تشهد محافظة الفيوم اليوم طقس مشمس دافئ نهارا بجميع أنحاء المحافظة، ولم تشهد المحافظة وجود شبورة في الساعات الأولي من صباح اليوم، وتشهد المحافظة ارتفاع قليل في درجات الحرارة عن الايام السابقة.

وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس على محافظة الفيوم، اليوم الإثنين، حيث يسود المحافظة طقسا دافئا نهارا مع ظهور ساطع للشمس، بارد ليلا، ومن المتوقع أن تسجل اليوم درجات الحرارة 24 درجة نهارا، 12 درجات ليلا.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقسا دافئا نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، موضحة أنه من المتوقع نشاط رياح أحيانًا على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.