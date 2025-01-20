توجيهات رئاسية بزيادة الإنتاج الزراعى ورفع مستويات المعيشة.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، توجيهات رئاسية بزيادة الإنتاج الزراعى ورفع مستويات المعيشة.. الرئيس السيسى يتابع مستجدات العمل بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة..

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