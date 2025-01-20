اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 يناير 2025 01:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم المنوفية: استبعاد رئيس لجنة وملاحظ لمخالفة اللوائح بامتحانات الإعدادية

الإثنين، 20 يناير 2025 01:06 م
تعليم المنوفية: استبعاد رئيس لجنة وملاحظ لمخالفة اللوائح بامتحانات الإعدادية امتحانات الإعدادية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بمدينة شبين الكوم، لمتابعة سير العمل باللجان.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم استبعاد رئيس لجنة مدرسة مصر الحرة الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات لعدم الالتزام بتنفيذ التعليمات والسماح بتواجد التليفون المحمول مع العاملين باللجنة.

كما تم استبعاد ملاحظ من لجنة مدرسة صلاح خطاب الإعدادية لحيازة الهاتف المحمول داخل مقر اللجنة وجاري التحقيق بمعرفة الشئون القانونية.

 


 







مشاركة

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

اخبار المنوفية

المنوفية

امتحانات الشهادة الاعدادية






الرجوع الى أعلى الصفحة