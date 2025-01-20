تعليم المنوفية: استبعاد رئيس لجنة وملاحظ لمخالفة اللوائح بامتحانات الإعدادية

المنوفية - محمد فتحى

تفقد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بمدينة شبين الكوم، لمتابعة سير العمل باللجان.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم استبعاد رئيس لجنة مدرسة مصر الحرة الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات لعدم الالتزام بتنفيذ التعليمات والسماح بتواجد التليفون المحمول مع العاملين باللجنة.

كما تم استبعاد ملاحظ من لجنة مدرسة صلاح خطاب الإعدادية لحيازة الهاتف المحمول داخل مقر اللجنة وجاري التحقيق بمعرفة الشئون القانونية.



