تعرف على جهود مسئولي مدينة الأقصر في حل أزمة حوض الـ18.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

طالما عانى مجالس المدن السابقة في الأقصر والمحافظون من الشكاوى اليومية الواردة إليهم من أهالى وملاك الأراضى بمنطقة حوض الـ18 بوسط مدينة الأقصر، والتي كانت تعتبر قنبلة موقوتة في وجه الكثير من المسئولين على مدار الـ30 سنة الماضية، ولكن تلك الأزمة بدأت في التلاشي تدريجياً عقب المجهودات الكبيرة التي تتم داخلها عقب سلسلة من الزيارات من المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وتكليفه للواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر بإنهاء أزمات المنطقة وفتح كافة الشوارع داخلها لخدمة الأهالى وأسرهم وأطفالهم وحمايتهم من المضايقات والسرقات والأزمات اليومية.

وفي هذا الصدد انطلق رجال مجلس مدينة الأقصر، في نوفمبر الماضي بتنظيم سلسلة من الحملات اليومية للتمهيد للطرق والشوارع وفتح آخرى وتوفير كشافات وأعمدة إنارة لكل شبر داخل منطقة حوض الـ18 لإنهاء كافة أزماتها، حيث قاد تلك الملحمة أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، وهو أحد أبناء منطقة العوامية وتربطه علاقة وثيقة بالأهالى سكان منطقة حوض الـ18 مما ساهم في حل غالبية الأزمات وفتح كافة الشوارع حالياً ليعود الهدوء تماماً وتصبح تلك المنطقة من أهم مناطق المدينة حالياً في التطوير والتجميل.

ومن جانبه أكد اللواء على الشرابى رئيس مجلس مدينة الأقصر، على العمل بخطوات جادة بإشراف المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لحل الأزمة التي مر عليها سنوات طويلة واستكمال أعمال التطوير الجارية بمنطقة حوض 18 بحي جنوب بمدينة الأقصر، حيث تم على مدار الأسابيع الماضية العمل على قدم وساق في فتح شوارع جانبيه جديدة وتمهيد ورصف الطرق لدعم الأهالى والسكان بتلك المنطقة، حيث تم فتح شارع الـ 18 الرئيسي يوم 11 نوفمبر، بداية من شارع محو الأمية فاصل منطقة الفيروز عن حوض الـ 18 وحتى شارع الـ 20 ( النيابة الإدارية)، وكذلك فتح أحد الشوارع المتفرعة منه المؤدية إلى شارع التليفزيون.

وأضاف رئيس مجلس مدينة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه عقب جولات وتوجيهات المحافظ بمنطقة حوض 18 تم البدء في أعمال تطوير شارع النيابة الإدارية (شارع العشرين) بمنطقة حوض 18، بطول 500 متر وعرض 20 متر، والذي يربط بين شارع التلفزيون وطريق العوامية والجولي فيل، كما تمت أعمال فتح وتمهيد عدد 2 شارع يربطان بين منطقة حوض الـ18 وشارع التلفزيون وهما شارعي الـ16 وشارع البركة بطول 250 متر لكل شارع.



إزالة تعديات على عدد من الطرق المتفرعة بمنطقة حوض 18 بمدينة الأقصر



أعمال التطوير فى منطقة حوض 18 بالأقصر



جهود كبيرة فى تخطيط منطقة حوض 18



رئيس المدينة يتابع يومياً العمل فى منطقة حوض 18



رئيس مدينة الأقصر ومدير المتابعة خلال حل ازمات المنطقة



كيف نجح رجال مدينة الأقصر في حل أزمة حوض الـ18